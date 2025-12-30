Arbitro Inter Bologna tocca a Guida | 32 i precedenti del fischietto con i nerazzurri! Ecco come sono andati

L’arbitro Guida sarà chiamato a dirigere la partita tra Inter e Bologna. Con 32 precedenti con i nerazzurri, il suo storico e il bilancio delle partite passate offrono un quadro utile per comprendere il suo ruolo in questa sfida. In questa analisi, vengono esaminati i dati e le statistiche relative alle sue prestazioni con la squadra interista, offrendo un quadro obiettivo e preciso.

Inter News 24 : lo storico e il bilancio. L'Associazione Italiana Arbitri ha sciolto le riserve per la prima sfida del 2026: sarà Marco Guida a dirigere il match tra l'Inter e il Bologna. Domenica sera, sotto i riflettori di San Siro, i nerazzurri cercheranno di iniziare l'anno con una vittoria sotto la supervisione del fischietto della sezione di Torre Annunziata. Per il direttore di gara si tratta di un ritorno recente sul cammino della Beneamata, avendo già arbitrato la sfida in trasferta contro il Pisa lo scorso 30 novembre.

Arbitro di Inter-Bologna - Bologna, in programma domenica, sarà affidata alla direzione di Guida di Torre Annunziata assistito ... msn.com

Bologna-Inter: fallo di mano di Bisseck e rigore assegnato all’OFR - Questa la sua decisione: “A seguito di revisione, il calciatore numero 31 dell’Inter commette un fallo di mano in area di rigore, ... gianlucadimarzio.com

Sarà l'arbitro Abisso di Palermo a dirigere, venerdì 2 gennaio, l'anticipo della 18/a giornata di serie A, Cagliari-Milan. Sono stati invece designati Collu di Cagliari per Juventus-Lecce e Fabbri di Ravenna per Atalanta-Roma , in programma sabato 3. Inter-Bolo - facebook.com facebook

De Laurentis ha calato l’asso, Inter - Bologna affidata a #Guida Tutto questo è pazzesco, ormai non ci sono più regole né morali, un arbitro che andrebbe fermato per non compromettere la veridicità del campionato viene addirittura assegnato alla rivale della s x.com

