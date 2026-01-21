Inter Pisa dove vederla | Sky o DAZN?

Per seguire la partita tra Inter e Pisa, l’incontro della 22ª giornata di Serie A, puoi sintonizzarti su Sky o DAZN, le piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi in Italia. Dopo l’uscita dalla Champions League, l’Inter si concentra sul campionato e questa sfida rappresenta un’occasione importante per i nerazzurri di migliorare la classifica. Verifica gli orari e le modalità di visione in base al tuo abbonamento.

Inter Pisa dove vederla. Dopo la battuta d’arresto in Champions League contro l’ Arsenal, l’ Inter torna a concentrarsi sul campionato e si prepara ad affrontare il Pisa nell’anticipo della 22^ giornata di Serie A. A San Siro andrà in scena una sfida a tinte nerazzurre, con la squadra di Cristian Chivu chiamata a reagire subito per difendere il primato in classifica, mentre gli uomini di Alberto Gilardino cercano punti preziosi per tenere vive le speranze salvezza. Il match si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 allo stadio Meazza e sarà trasmesso in diretta su DAZN. La gara sarà visibile tramite l’app su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Pisa-Inter 0-2: gol e highlights | Serie A

Zielinski: "Abbiamo concesso 3 gol troppo facili e non siamo stati lucidi davanti alla porta avversaria. Dovevamo vincere più seconde palle. Sulla palla lunga arrivavano sempre loro, siamo stati un po' pigri. Inter-Pisa è fondamentale, non possiamo assoluta - facebook.com facebook

