Pisa Inter Sky o Dazn? Ecco dove vederla

Pisa Inter Sky o Dazn. L’ Inter ha necessità di tornare a correre. Archiviate le due sconfitte consecutive contro Milan e Atletico Madrid, i nerazzurri cercano riscatto nella sfida di oggi pomeriggio alle ore 15:00 sul campo del Pisa. Una gara da non sbagliare per restare agganciati alle posizioni di vertice e spegnere le solite polemiche che si vengono ad alimentare al primo passo falso dei nerazzurri. Pisa Inter Sky o Dazn? Dove vederla. La partita Pisa-Inter, valida per la tredicesima giornata della Serie A Enilive, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN. Ecco tutte le modalità per seguire il match in diretta: Smart TV compatibili tramite app DAZN. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

