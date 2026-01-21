Inter-Pisa a rischio? Venerdì prevista neve a Milano

Venerdì sera alle 20:45, l’Inter torna in campo a Milano contro il Pisa, nel contesto della stagione di Serie B. La partita si svolge allo stadio San Siro e si presenta come un’occasione importante per i nerazzurri di migliorare la posizione in classifica. Con previsioni di neve, le condizioni atmosferiche potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro, che si preannuncia come una sfida difficile e da seguire attentamente.

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal per 1-3, l’Inter tornerà in campo già venerdì sera alle 20:45, a Milano, allo stadio San Siro, per affrontare il Pisa. Si tratta di un anticipo al venerdì, il primo della stagione, reso necessario dalla preparazione alla prossima gara di Champions League. La settimana successiva, infatti, l’Inter chiuderà la fase a gironi della competizione europea con la sfida contro il Borussia Dortmund, un match decisivo per la qualificazione tra le prime otto e quindi per l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dallo spareggio. Inter-Pisa a rischio?. La gara tra Inter e Pisa, però, rischia di essere condizionata dalla situazione meteorologica.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter-Pisa a rischio? Venerdì prevista neve a MilanoVenerdì alle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, l’Inter affronta il Pisa in una partita valida per il campionato.

Leggi anche: Inter-Milan in bianco? Rischio neve su Milano

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http; Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Squadra già al lavoro per l’Inter. Attacco, MeiSter ancora favorito; Serie A: infortunati, squalificati e diffidati.

Inter-Pisa: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Inter-Pisa in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 22ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Pronostico Inter vs Pisa – 23 Gennaio 2026La sfida tra Inter e Pisa, valida per la Serie A, accenderà lo Stadio Giuseppe Meazza il 23 Gennaio 2026 alle 20:45. Un confronto che promette intensità e ... news-sports.it

Zielinski: "Abbiamo concesso 3 gol troppo facili e non siamo stati lucidi davanti alla porta avversaria. Dovevamo vincere più seconde palle. Sulla palla lunga arrivavano sempre loro, siamo stati un po' pigri. Inter-Pisa è fondamentale, non possiamo assoluta - facebook.com facebook

Zielinski: "Abbiamo concesso 3 gol troppo facili e non siamo stati lucidi davanti alla porta avversaria. Dovevamo vincere più seconde palle. Sulla palla lunga arrivavano sempre loro, siamo stati un po' pigri. Inter-Pisa è fondamentale, non possiamo assolutame x.com