Inter-Pisa a rischio? Venerdì prevista neve a Milano
Venerdì alle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, l’Inter affronta il Pisa in una partita valida per il campionato. La sfida si svolge in un contesto di particolare attenzione, con previsioni di neve che potrebbero influenzare le condizioni di gioco. Dopo l’impegno in Champions League contro l’Arsenal, i nerazzurri cercano continuità in questa importante sfida casalinga.
L’Inter sta entrando in una fase calda della stagione. Dopo la sfida di Champions League contro l’Arsenal, i nerazzurri torneranno in campo già venerdì sera alle 20:45, a Milano, allo stadio San Siro, per affrontare il Pisa. Si tratta di un anticipo al venerdì, il primo della stagione, reso necessario dalla preparazione alla prossima gara di Champions League. La settimana successiva, infatti, l’Inter chiuderà la fase a gironi della competizione europea con la sfida contro il Borussia Dortmund, un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione tra le prime otto e quindi per l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dallo spareggio.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
