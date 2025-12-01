Infortunio Vlahovic che tegola per la Juve | lo stop sarà più lungo del previsto! I tempi di recupero

Inter News 24 Infortunio Vlahovic, che tegola per la Juventus: lo stop sarà più lungo del previsto! I tempi di recupero per l’attaccante dei bianconeri. Arrivano conferme pesanti e notizie tutt’altro che rassicuranti dall’infermeria della Juventus. Dopo il problema fisico accusato nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, il club bianconero ha reso nota l’entità dell’infortunio occorso a Dusan Vlahovic. Come riferisce Sky Sport, lo scenario è peggiore del previsto: il 2025 dell’attaccante serbo è ufficialmente terminato, ma l’assenza si prolungherà ben oltre la fine dell’anno solare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Vlahovic, che tegola per la Juve: lo stop sarà più lungo del previsto! I tempi di recupero

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia con la Juventus, Spalletti ha commentato l'infortunio di Vlahovic e l'ipotesi di utilizzare Yildiz da centravanti: "I tempi li comunicheranno i medici, ma per me starà fuori almeno 2-3 mesi.

