Incontro con l' autore a Spazio Cultura | Salvatore Lo Bue presenta L' Opera

Lunedì 26 gennaio alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà l'incontro con l'autore Salvatore Lo Bue, che presenterà il suo volume

Lunedì 26 gennaio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, sarà presentato il volume “L’Opera”. Il Figlio, il Messia, il Redentore, il nuovo poema sacro del professore Salvatore Lo Bue, un’opera monumentale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni e composta da settanta canti.🔗 Leggi su Palermotoday.it

