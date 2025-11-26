L' opera di Salvatore Lo Bue allo Steri | un poema sacro composta da settanta canti in terzine di endecasillabi
Lunedì 1° dicembre alle ore 17:30 allo Steri di Palermo, nella Sala delle Capriate, Piazza Marina, 60 - Palermo, sarà presentato il volume L'Opera. Il Figlio, il Messia, il Redentore, il nuovo poema sacro del professore Salvatore Lo Bue, un’opera monumentale, composta da settanta canti in terzine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
