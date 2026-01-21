Dopo anni di attesa, la Cascina della Vigna, nota anche come Cascina Paiosa, si appresta ad aprire le sue porte alla comunità. Un nuovo spazio dedicato all'inclusione e alla formazione, che mira a creare un punto di riferimento per iniziative sociali e culturali. L'apertura rappresenta un'occasione per rafforzare i legami con il territorio e promuovere un ambiente di crescita condivisa.

Dopo anni di attesa la Cascina della Vigna, conosciuta anche come Cascina Paiosa, si prepara ad aprire le porte alla città. L’avvio delle attività è previsto in primavera nell’area tra via Trento e via Togliatti, a Cassina Ferrara, con un progetto che punta su inclusione, formazione e presidio del territorio. Il rilancio della struttura è affidato allo Ial Lombardia, capofila dell’iniziativa, che trasformerà la cascina in una base operativa per progetti di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti saranno coinvolti in esperienze pratiche legate all’accoglienza, al punto ristoro, alla manutenzione degli spazi e all’organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inclusione e formazione, apre Cascina Paiosa

Leggi anche: A Sarnico nasce Cascina Donkey, luogo di inclusione per ragazzi con disabilità

Leggi anche: Cascina don Guanella, mille beneficiari per la fattoria didattica che insegna inclusione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inclusione e formazione, apre Cascina Paiosa; Zen. Il sindaco Lagalla e la Giunta visitano la palestra della scuola Falcone: Lo sport come strumento di formazione, crescita e inclusione, ma anche presidio educativo per tenere i giovani lontani dalla strada; Fondazione Musei Senesi apre il bando di formazione per giovani professionisti dei musei; Il Liceo Stabili Trebbiani apre le porte all’Europa: formazione e innovazione tra Irlanda e Finlandia con il progetto Erasmus+.

Inclusione e formazione, apre Cascina PaiosaDopo anni di attesa la Cascina della Vigna, conosciuta anche come Cascina Paiosa, si prepara ad aprire le porte alla città. L’avvio delle attività è previsto in primavera nell’area tra via Trento e vi ... ilgiorno.it

Colonna vince 250mila euro per il progetto Spazio Sviluppo: inclusione sociale e sviluppo del territorioIl Comune di Colonna ha vinto 250mila euro di finanziamenti regionali per il progetto di inclusione Spazio Sviluppo ... castellinotizie.it

#INCLUSIONE E #FORMAZIONE UNIVERSITARIA Intervengono docenti e rappresentanti #Unibas per supportare la formazione degli studenti partecipanti al bando per il tutorato. 20 gennaio 2026 Campus Macchia Romana Aula A4 Ore 15:00 Se x.com

Inclusione e Formazione Universitaria 20 gennaio 2026 Ore 15:00 Campus di Macchia Romana, Aula A4 In presenza e online Collegamento da remoto: https://meet.google.com/rsg-zgkj-qgx Un seminario dedicato al supporto alla formazione d - facebook.com facebook