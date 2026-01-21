Inclusione e formazione apre Cascina Paiosa
Dopo anni di attesa, la Cascina della Vigna, nota anche come Cascina Paiosa, si appresta ad aprire le sue porte alla comunità. Un nuovo spazio dedicato all'inclusione e alla formazione, che mira a creare un punto di riferimento per iniziative sociali e culturali. L'apertura rappresenta un'occasione per rafforzare i legami con il territorio e promuovere un ambiente di crescita condivisa.
Dopo anni di attesa la Cascina della Vigna, conosciuta anche come Cascina Paiosa, si prepara ad aprire le porte alla città. L’avvio delle attività è previsto in primavera nell’area tra via Trento e via Togliatti, a Cassina Ferrara, con un progetto che punta su inclusione, formazione e presidio del territorio. Il rilancio della struttura è affidato allo Ial Lombardia, capofila dell’iniziativa, che trasformerà la cascina in una base operativa per progetti di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti saranno coinvolti in esperienze pratiche legate all’accoglienza, al punto ristoro, alla manutenzione degli spazi e all’organizzazione di eventi aperti alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: A Sarnico nasce Cascina Donkey, luogo di inclusione per ragazzi con disabilità
Leggi anche: Cascina don Guanella, mille beneficiari per la fattoria didattica che insegna inclusione
Argomenti discussi: Inclusione e formazione, apre Cascina Paiosa; Zen. Il sindaco Lagalla e la Giunta visitano la palestra della scuola Falcone: Lo sport come strumento di formazione, crescita e inclusione, ma anche presidio educativo per tenere i giovani lontani dalla strada; Fondazione Musei Senesi apre il bando di formazione per giovani professionisti dei musei; Il Liceo Stabili Trebbiani apre le porte all’Europa: formazione e innovazione tra Irlanda e Finlandia con il progetto Erasmus+.
Inclusione e formazione, apre Cascina PaiosaDopo anni di attesa la Cascina della Vigna, conosciuta anche come Cascina Paiosa, si prepara ad aprire le porte alla città. L’avvio delle attività è previsto in primavera nell’area tra via Trento e vi ... ilgiorno.it
Colonna vince 250mila euro per il progetto Spazio Sviluppo: inclusione sociale e sviluppo del territorioIl Comune di Colonna ha vinto 250mila euro di finanziamenti regionali per il progetto di inclusione Spazio Sviluppo ... castellinotizie.it
#INCLUSIONE E #FORMAZIONE UNIVERSITARIA Intervengono docenti e rappresentanti #Unibas per supportare la formazione degli studenti partecipanti al bando per il tutorato. 20 gennaio 2026 Campus Macchia Romana Aula A4 Ore 15:00 Se x.com
Inclusione e Formazione Universitaria 20 gennaio 2026 Ore 15:00 Campus di Macchia Romana, Aula A4 In presenza e online Collegamento da remoto: https://meet.google.com/rsg-zgkj-qgx Un seminario dedicato al supporto alla formazione d - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.