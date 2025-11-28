A Sarnico nasce Cascina Donkey luogo di inclusione per ragazzi con disabilità
Sarnico. Davanti a più di 250 persone, all ’Auditorium Bcc Basso Sebino lo Sci Club Sarnico ha presentato il progetto “ Cascina Donkey. L’asinello di Maria ” che trasformerà una cascina rurale, nella località Piazze tra Sarnico e Villongo, in un luogo di inclusione, autonomia e crescita per bambini e ragazzi con disabilità. Il progetto, dal valore di 1,3 milioni di euro, prevede la ri costru zion e completa dell’edificio e la creazione di uno spazio che unisce natura, attività educative e opportunità occupazionali. “Le giornate sulla neve non bastavano più – ha spiegato Fabrizio Facchinetti, presidente dello Sci Club -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quando nasce un bambino… nasce anche una mamma. E insieme a questa nascita arrivano emozioni nuove, dubbi, gioie immense e qualche paura che a volte facciamo fatica a raccontare. In questi primi mesi è facile sentirsi sopraffatte, cambiate, diverse - facebook.com Vai su Facebook
A Sarnico nasce Cascina Donkey, luogo di inclusione per ragazzi con disabilità - Il progetto trasformerà una cascina rurale, nella località Piazze, in una struttura per persone fragili. bergamonews.it scrive
Una struttura fra Sarnico e Villongo per ragazzi speciali. Il progetto di Cascina Donkey - Il progetto di "Cascina Donkey", l'asinello di Maria, presto sarà realtà. Da ecodibergamo.it