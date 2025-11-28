A Sarnico nasce Cascina Donkey luogo di inclusione per ragazzi con disabilità

Sarnico.  Davanti a più di 250 persone, all ’Auditorium Bcc Basso Sebino lo Sci Club Sarnico ha presentato il progetto “ Cascina Donkey. L’asinello di Maria ” che trasformerà una cascina rurale, nella località Piazze tra Sarnico e Villongo, in un luogo di inclusione, autonomia e crescita per bambini e ragazzi con disabilità. Il progetto, dal valore di 1,3 milioni di euro, prevede la ri costru zion e completa dell’edificio e la creazione di uno spazio che unisce natura, attività educative e opportunità occupazionali. “Le giornate sulla neve non bastavano più – ha spiegato Fabrizio Facchinetti, presidente dello Sci Club -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

