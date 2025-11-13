Incidente sul lavoro in un pastificio | grave un operaio

Un operaio di 61 anni si trova ricoverato in prognosi riservata presso l?ospedale?Bonomo? di Andria dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto in un pastificio di Corato, in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sul lavoro in un pastificio: grave un operaio

Leggi anche questi approfondimenti

Micol Arcolini, chi era la 17enne morta in un incidente in motorino: il sogno nel cassetto e il lavoro con la famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Lodi, grave incidente sul lavoro: operaio 37enne incastrato nel macchinario per la produzione del mangime, amputato il piede - Il lavoratore avrebbe perso l'equilibrio finendo con il suo arto inferiore all'interno del meccanismo della tramoggia automatica ... Lo riporta milano.corriere.it

Incidente sul lavoro a Eboli, operaio di 35 anni ustionato gravemente: portato in eliambulanza al Cardarelli - Il grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri: l'operaio è stato soccorso da un'eliambulanza e trasportato al Cardarelli di Napoli; ha ustioni ... fanpage.it scrive