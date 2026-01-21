Un incendio a Valverde ha provocato lo sfollamento di una famiglia, ancora assente da casa. Gli uffici tecnici sono al lavoro per valutare gli interventi necessari a ripristinare l’agibilità degli immobili colpiti. Dopo le fiamme di lunedì sera, gli altri residenti sono rientrati nelle proprie abitazioni. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono le verifiche tecniche per garantire la sicurezza delle strutture.

IL ROGO. Gli uffici tecnici stabiliranno gli interventi necessari per il ripristino dell’agibilità. Rientrati gli altri residenti dopo le fiamme di lunedì sera. Attesa nella giornata di oggi - 21 gennaio - l’ordinanza degli uffici tecnici comunali che stabilirà i criteri per il ripristino dell’agibilità dell’edificio colpito dal rogo di lunedì sera in via Valverde, ai piedi di Città Alta. Dopo l’allarme, scattato poco oltre le 18,30, i vigili del fuoco hanno completato in tarda serata le operazioni di spegnimento. A seguire gli operatori hanno stilato una dichiarazione di non fruibilità per i proprietari dell’immobile e gli uffici tecnici comunali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incendio a Valverde, una famiglia ancora fuori casa

Bergamo, casa e fienile in fiamme a Valverde. Una famiglia fuori casa - Foto e videoA Valverde di Bergamo, un incendio ha interessato una casa e un fienile, provocando danni alle strutture.

Leggi anche: Incendio ad Arcene, fiamme in una palazzina: notte fuori casa per 35 persone

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bergamo, casa e fienile in fiamme a Valverde. Una famiglia fuori casa - Foto e video; Incendio devasta abitazione a Valverde, vigili del fuoco sul posto; Casa devastata da un incendio a Valverde: vigili del fuoco al lavoro per ore per domare le fiamme; Incendio in un’abitazione a Valtesse: Vigili del Fuoco al lavoro in via Valverde - Montagne & Paesi.

Incendio a Valverde, una famiglia ancora fuori casaIL ROGO. Gli uffici tecnici stabiliranno gli interventi necessari per il ripristino dell’agibilità. Rientrati gli altri residenti dopo le fiamme di lunedì sera. Attesa nella giornata di oggi - 21 genn ... ecodibergamo.it

Incendio devasta abitazione a Valverde, vigili del fuoco sul postoBergamo. Un’alta e densa colonna di fumo si è alzata nei cieli del quartiere di Valverde, dove lunedì sera hanno preso fuoco un’abitazione e un fienile. L’incendio è divampato all’altezza del civico ... bergamonews.it

Incendio a Bergamo nel tardo pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Le fiamme sono divampate in un’abitazione di via Valverde, ai piedi di Città Alta, con tutta probabilità a causa del malfunzionamento di una stufa. Due famiglie fuori casa. Leggi di più su ecodib - facebook.com facebook