Il pareggio del Napoli contro il Copenaghen rende più difficile l’accesso ai playoff di Champions League. Con otto punti, gli azzurri condividono la stessa classifica dei danesi, complicando il percorso di qualificazione. La situazione evidenzia le difficoltà del club e di Antonio Conte, che si trovano a dover affrontare sfide importanti in questa fase della competizione.

Ora è dura. Il pari con il Copenaghen complica i sogni playoff per il Napoli di Antonio Conte. Sono soltanto otto i punti in classifica per i campioni d’Italia in carica – gli stessi dei danesi – e adesso le possibilità di raggiungere gli spareggi sono molto complicate. Oltre al prestigio, gli azzurri perderebbero anche gli undici milioni garantiti dalla UEFA. Insomma, un cammino più che negativo per la squadra di Conte in Champions League. “È inaccettabile non aver vinto”, ha bacchettato Scott McTominay al termine della partita del Parken Stadium. Il pareggio col Copenaghen non solo complica i piani europei, ma getta ombre sul lavoro di Conte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Inaccettabile non aver vinto”: lo sfogo di McTominay e le difficoltà di Conte in Champions, dove ha numeri da comparsa

Copenaghen-Napoli, McTominay: "Inaccettabile non aver vinto questa partita"Scott McTominay ha commentato la partita tra Copenaghen e Napoli, esprimendo delusione per il risultato.

Leggi anche: “Mi ha chiamato assiduamente ogni mezz’ora e le ho riportato dietro il bambino”: lo sfogo su Reddit dopo aver fatto da babysitter al figlio di un’amica

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La rabbia di McTominay: Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere la partita; Copenaghen-Napoli, McTominay nel post partita: Inaccettabile non aver vinto oggi; Copenaghen-Napoli, McTominay: Inaccettabile non aver vinto questa partita; McTominay a SKY: Inaccettabile non aver vinto!.

Napoli, McTominay: Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiudere questa partitaScott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara pareggiata 1-1 sul campo del Copenaghen: Avremmo. tuttomercatoweb.com

Furia McTominay: Inaccettabile non aver vinto, dovevamo chiuderlaIl pareggio di Copenaghen delude. Scott McTominay, tra i migliori in campo, ha segnato il gol che aveva illuso il Napoli. cronachedellacampania.it

#McTominay: "Inaccettabile non aver segnato di più! C'è delusione. Col Chelsea gara della vita" Leggi qui areanapoli.it/share/618845/ - facebook.com facebook

#McTominay: “Inaccettabile non aver vinto questa partita. Dovevamo chiuderla dopo l’1-0” x.com