In via Battistini arrivano 80 nuove alberature
A via Battistini stanno procedendo i lavori per la piantumazione di 80 nuove alberature. Questa iniziativa mira a incrementare il verde urbano e a migliorare la qualità ambientale nell’area compresa tra il tredicesimo e il quattordicesimo municipio, contribuendo a un contesto più sostenibile e vivibile per i residenti.
Ottanta nuove alberature a via Battistini. Questi sono i lavori di messa in dimora in corso che andranno a migliorare il verde urbano e la qualità ambientale dell’area tra il tredicesimo e quattordicesimo municipio. Nello specifico sono in corso di piantumazione Ginko biloba e Storaci americani.🔗 Leggi su Romatoday.it
