In via Battistini arrivano 80 nuove alberature

21 gen 2026

A via Battistini stanno procedendo i lavori per la piantumazione di 80 nuove alberature. Questa iniziativa mira a incrementare il verde urbano e a migliorare la qualità ambientale nell’area compresa tra il tredicesimo e il quattordicesimo municipio, contribuendo a un contesto più sostenibile e vivibile per i residenti.

