Dopo la recente tragedia in Andalusia, in Spagna si è verificato un altro incidente ferroviario, con il deragliamento di un treno che ha causato la morte del macchinista e il ferimento di numerose persone. L’evento si è verificato martedì sera, aggiungendo preoccupazione e attenzione sulla sicurezza del trasporto ferroviario nel paese.

A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia, martedì sera un altro treno è deragliato in Spagna, provocando la morte del macchinista e il ferimento di almeno 40 persone, di cui 5 in gravi condizioni. Questa volta, la causa dell’incidente è stata fin da subito chiara: alle nove di sera, il crollo di un muro di contenimento della vicina autostrada AP-7 sui binari, forse a causa delle forti piogge degli ultimi giorni, ha fatto deragliare il convoglio di pendolari sulla linea R-4 all’altezza di Gèlida, una trentina di chilometri a nord-est di Barcellona. Uno dei quattro macchinisti è rimasto intrappolato nella cabina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Spagna deragliano altri due treni, dopo la tragedia in Andalusia

Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista e 40 persone in ospedale. Re Felipe visita i feriti del disastro in AndalusiaIn Spagna, due treni sono deragliati, provocando un bilancio di un morto e 40 feriti, alcuni gravemente.

Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista e 40 persone in ospedale. Re Felipe tra i feriti del disastro dell'AndalusiaNella regione dell’Andalusia, due treni sono deragliati, causando la morte di un macchinista e il ricovero di 40 persone.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Spagna, deragliano altri due treni. Re Felipe tra i feriti dell'Andalusia; In Spagna deragliano altri due treni, morto un macchinista e almeno 15 feriti vicino a Barcellona; Spagna, altri 2 treni deragliano. Morto un macchinista, diversi feriti; Treni deragliati in Andalusia, 41 morti e 150 feriti. Morto il macchinista del treno di Barcellona - Morto il macchinista del treno di Barcellona.

Spagna, deragliano altri due treni: un morto e decine di feritiNon c'è tregua per la Spagna. A tre giorni di distanza dall'incidente ferroviario in Andalusia, deragliano altri due treni con nuove vittime. Questa volta la causa è evidente: il maltempo che ha colpi ... tg.la7.it

Spagna, altri 2 treni deragliano. Morto un macchinista, diversi feritiIl macchinista è morto e almeno 37 passeggeri sono rimasti feriti, dei quali 4 in gravi condizioni, nel deragliamento di un treno regionale della linea R4, fra le località di Sant Sadurni d'Anoi e Gel ... tg24.sky.it

Spagna, deragliano altri due treni: morto un macchinista e 40 persone in ospedale. Re Felipe tra i feriti del disastro dell'Andalusia x.com

Incidente sull’alta velocità in Spagna: deragliano due treni, almeno 39 vittime e decine di feriti https://www.corrierenazionale.net/2026/01/19/incidente-sullalta-velocita-in-spagna-deragliano-due-treni-almeno-39-vittime-e-decine-di-feriti/ Diritti d’autore Iryo, Di facebook