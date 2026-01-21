Il teatro di Montemaggiore ospiterà sabato alle 21:15 lo spettacolo

Il teatro di Montemaggiore ospiterà sabato dalle 21,15 uno spettacolo da non perdere. Il titolo è ‘Woodstock non è mai finito, agosto 1969: quando l’utopia divenne realtà’ e sul palco salirà la band ‘Voodoo Child’ (foto) composta da Tamara Tsiklauri Iberri, voce e tastiera; Matteo Amadei, chitarra elettrica, oltre che direttore artistico; e Stefano Barberini, batteria. Con loro, per le narrazioni, ci sarà Cristian Bellucci. "Quando quattro produttori americani si misero in testa di organizzare un concerto estivo a Woodstock – racconta Amadei presentando lo spettacolo - nessuno pensava che questo evento sarebbe diventato il festival più famoso della storia del rock. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena la infinita leggenda di Woodstock

