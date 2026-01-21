IMT Alti Studi Lucca presenta “Science Diplomacy”, un gioco da tavolo sviluppato dal Game Science Research Center per il Ministero degli Esteri. L’iniziativa invita la cittadinanza a riflettere sul ruolo della scienza e della diplomazia nel affrontare le sfide globali di oggi, favorendo un dialogo tra comunità scientifica e diplomatica in modo accessibile e informativo.

In che modo la comunità scientifica può aiutare a risolvere le grandi sfide di oggi? E che ruolo possono avere gli scienziati quando si parla di diplomazia? La Scuola Imt Alti Studi Lucca apre le sue porte alla cittadinanza per riflettere sull’importanza della diplomazia scientifica tramite Science Diplomacy, il gioco da tavolo sviluppato dal Game Science Research Center della Scuola IMT per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’evento, a ingresso libero, si terrà venerdì alle 18 alla biblioteca della Scuola Imt, in piazza San Ponziano. Interverranno alla presentazione e al dibattito Ennio Bilancini, professore in Economia della Scuola IMT e direttore del Game Science Research Center, Stela Gjyzelaj, illustratrice e disegnatrice del gioco, e Jessica Di Salvatore, professoressa in Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imt presenta il gioco “Science Diplomacy“

La "soft diplomacy" dei pixel che conquista i socialL'immagine di Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanae Takaichi, attraverso un semplice selfie, ha dimostrato come la comunicazione digitale possa influenzare le relazioni internazionali.

LA DIPLOMAZIA SCIENTIFICA SALVERA' IL MONDO? LA SCUOLA IMT PRESENTA IL GIOCO DA TAVOLO SCIENCE DIPLOMACY

