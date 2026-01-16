L’immagine di Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanae Takaichi, attraverso un semplice selfie, ha dimostrato come la comunicazione digitale possa influenzare le relazioni internazionali. Questa

Il manga selfie di Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanae Takaichi, è stato un vero e proprio successo narrativo, nonostante abbia fatto storcere il naso a quei puritani della comunicazione istituzionale che non si sono accorti, per miopia o per partigianeria, di quanto con l’esplosione dei social media siano profondamente mutati stili e linguaggi. Del resto, basterebbe dare un’occhiata ai contenuti digitali della Casa Bianca per comprendere i caratteri di questa mutazione. Il successo però, come sempre capita quando si parla di contenuti social, non è un fatto teorico, ma è legato ai numeri, anzi per meglio dire, ai dati che ha generato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "soft diplomacy" dei pixel che conquista i social

Leggi anche: Gianluca, l’infermiere che conquista i social: “Racconto la salute con semplicità”

Leggi anche: Il cibo alla conquista dei social

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La "soft diplomacy" dei pixel che conquista i social - Dall'impatto sui follower alla scelta strategica dei canali, ecco perché il selfie in stile manga tra Giorgia Meloni e Sanae Takaichi ha rotto gli schemi del cerimoniale istituzionale, trasformando un ... ilgiornale.it