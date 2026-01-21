Molte aziende del settore retail stanno cercando di coinvolgere i detenuti del carcere di Bollate, offrendo opportunità di inserimento lavorativo come parte di progetti di reinserimento sociale. Questa iniziativa mira a favorire il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro, contribuendo a ridurre le recidive e promuovendo una seconda possibilità per chi ha affrontato percorsi difficili.

Bollate, 21 gennaio 2026 – Tante imprese del retail e un solo obiettivo: offrire una seconda possibilità ai detenuti attraverso il lavoro. È questo il senso del progetto promosso da Confimprese (500 marchi commerciali, 100mila punti vendita, 1,2 milioni di addetti) che ieri ha portato nel carcere di Milano Bollate una delegazione di aziende associate per valutare la possibilità di assumere detenuti in art. 21 e avviare percorsi di inclusione lavorativa e sociale. Una risposta concreta alla carenza di personale nel commercio e nel retail che lamenta una carenza strutturale di circa 10mila figure professionali tra addetti alla vendita, commessi, camerieri e personale di sala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imprese a caccia di potenziali dipendenti nel carcere di Bollate

Leggi anche: Fiera Milano, lo sport come riscatto nel carcere di Bollate

Leggi anche: Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Bollate: si indaga

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Se il talento non arriva nelle piccole imprese, allora bisogna costruirlo. Ecco come; Imprese a caccia di potenziali dipendenti nel carcere di Bollate; Bari, nasce l’Accademia del lavoro: il Comune a caccia di aziende; Roma Capitale lancia nuova sfida per l'occupazione: torna Job Day con oltre 30 aziende a caccia di talenti.

Gubbio Job: le opportunità di lavoro: Imprese a caccia di giovani talentiLa prima edizione di qualche mese fa aveva riscosso un buon successo e allora Gubbio Job, la Fiera del lavoro promossa dal Comune di Gubbio attraverso l’Ufficio Informagiovani, è pronto a tornare ... lanazione.it

Patto tra università e imprese per attirare nuovi talentiRimini va a caccia di talenti. Si è tenuto ieri, nella sede di Uni.Rimini, il Forum Locale del progetto Rimini4Talents.... Rimini va a caccia di talenti. Si è tenuto ieri, nella sede di Uni.Rimini, il ... ilrestodelcarlino.it

Oggi hanno preso ufficialmente avvio le Commissioni consiliari della XII Legislatura del Veneto. Sono onorata di far parte della III e della V Commissione. La III Commissione si occupa di sviluppo economico, imprese, lavoro, agricoltura, caccia e pesca, monta - facebook.com facebook

Real Madrid-Olimpia Milano | Senza Bolmaro, a caccia di un'impresa x.com