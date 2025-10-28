Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Bollate | si indaga
Forse un suicidio oppure un tentativo di ‘sballarsi’ finito male. Un detenuto di 43 anni è stato trovato senza vita martedì mattina all'alba nel carcere di Bollate, alle porte di Milano. Detenuto trovato morto a BollateL'uomo, secondo le prime informazioni, come è stato riferito da fonti legali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Bollate: si indaga - X Vai su X
Un detenuto di 43 anni è stato trovato senza vita nel carcere di Bollate Il detenuto ha inalato del gas. È un metodo che viene utilizzato con un doppio scopo: sballarsi o togliersi la vita. Ma ancora non si sa quale fosse l’intento”, ha spiegato a Fanpage.it Luigi P - facebook.com Vai su Facebook
Detenuto trovato morto nel carcere di Bollate, la procura di Milano apre un’indagine: “Ha inalato gas” - È un metodo che viene utilizzato con un doppio scopo: sballarsi o togliersi la vit ... Lo riporta fanpage.it
Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Bollate: si indaga - Un detenuto di 43 anni è stato trovato senza vita martedì mattina all'alba nel carcere di Bollate, alle porte di Milano. Da milanotoday.it
Tragedia nel carcere di Ariano Irpino: detenuto trovato morto nella notte - Ad Ariano Irpino, nella nottata tra il 19 e il 20 ottobre si è consumata l’ennesima tragedia all’interno di un istituto penitenziario italiano. Lo riporta irpinianews.it