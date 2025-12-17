Sorrento ricorda Mariano Russo | Mario Rosini in concerto al Teatro Tasso

Nel cuore delle festività natalizie, Sorrento onora la memoria di Mariano Russo con un concerto speciale al Teatro Tasso. Un appuntamento che celebra la sua figura luminosa, simbolo dell’accoglienza e dello spirito sorrentino. Un’occasione per condividere emozioni e ricordi, mantenendo viva la sua eredità nel tempo sospeso delle festività.

SORRENTO (NA) – Anche quest’anno, nel tempo sospeso delle festività natalizie, Sorrento, con uno spettacolo, si raccoglie nel ricordo di Mariano Russo, figura luminosa e irripetibile dell’ospitalità sorrentina. Imprenditore innamorato visceralmente della sua terra, albergatore visionario, uomo di mondo e insieme profondamente radicato nel suo orizzonte mediterraneo, Russo è stato per decenni un punto fermo, un riferimento umano e professionale capace di coniugare eleganza, passione e intuito. Un “combattente gaudente”, come amava essere, che seppe intrecciare relazioni internazionali solidissime, incidendo il proprio nome, con naturalezza e stile, nella storia più autentica del turismo locale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

