Agatha Christie’s Seven Dials | teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie

Cinefilos.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha svelato le prime immagini della nuova serie poliziesca Agatha Christie’s Seven Dials. Basata sull’omonimo romanzo del 1929, la serie sarà interpretata da Mia McKenna-Bruce, che vestirà i panni della giovane protagonista Lady Eileen “Bundle” Brent. Netflix ha pubblicato un teaser trailer della nuova serie di Agatha Christie, svelando le prime immagini della detective interpretata da Bruce. Il primo sguardo mette in evidenza star che hanno un background familiare nel genere giallo, tra cui Martin Freeman di Sherlock e Helena Bonham Carter di Enola Holmes. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

