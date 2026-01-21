Il politologo Meny | Macron come de Gaulle L’antiamericanismo paga

Secondo il politologo Meny, le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa dipendono in parte dal rapporto tra Trump e il continente, più che dalle relazioni con la Francia. Macron, in questo contesto, si richiama a un modello de Gaulle, cercando di rafforzare l’autonomia europea. La dinamica evidenzia come l’antiamericanismo possa influenzare le strategie politiche e diplomatiche dei leader europei, con implicazioni a livello globale.

Roma, 21 gennaio 2026 – “Il problema non sono tanto le relazioni tra gli Stati Uniti e la Francia quanto le relazioni fra Trump, che non rappresenta tutti gli Stati Uniti, e l’Europa. La Francia è forse la ‘nemica’ preferita in questo momento ma, come diceva de Gaulle, – ricorda il politologo francese Yves Mény – ‘un grande paese non ha amici ma soltanto interessi’”. A partire da de Gaulle, possiamo definire ‘tormentati’ i rapporti tra Francia e Stati Uniti? “Sono stati tormentati fino a de Gaulle, poi sono migliorati, poi ci sono stati alti e bassi come durante la guerra in Iraq, dove la Francia ha preso una posizione ostile all’intervento iracheno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

De Gaulle: svelato il primo teaser dell'ambizioso progetto biograficoÈ stato rilasciato il primo teaser di un nuovo progetto biografico dedicato a Charles de Gaulle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

