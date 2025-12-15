De Gaulle | svelato il primo teaser dell' ambizioso progetto biografico

È stato rilasciato il primo teaser di un nuovo progetto biografico dedicato a Charles de Gaulle. In estate, nelle sale francesi, arriveranno due film che ripercorreranno la vita e l'impatto del generale, figura fondamentale nella storia della Francia. Un'anticipazione che promette di offrire un ritratto approfondito di uno dei protagonisti più influenti del XX secolo.

In estate arriveranno nelle sale francesi i due film che racconteranno la storia del generale che ha cambiato le sorti della Francia. Pathé ha condiviso il primo teaser trailer dell'ambizioso progetto dedicato alla vita di Charles De Gaulle che, dopo cinque anni dall'inizio del suo sviluppo, arriverà suddiviso in due parti a giugno e luglio. Il primo capitolo, intitolato Tilting Iron, debutterà nelle sale francesi il 10 giugno, mentre il secondo, The Sovereign Edge, sarà distribuito in patria il 3 luglio. I dettagli dei film Il progetto biografico è stato diretto da Antonin Baudry ed è stato descritto come una "saga storica e un thriller geopolitico". Movieplayer.it

