Il Paradiso delle Signore torna con le anticipazioni del 22 gennaio, in cui Mimmo si distingue preparando un soufflé in caffetteria. L’episodio mostra come il grande magazzino milanese si trasformi in un ambiente in fermento, con un’attenzione particolare alla scena culinaria. La preparazione di Mimmo suscita l’interesse di un cliente misterioso, aprendo nuove prospettive per i personaggi e le vicende della soap.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore giovedì 22 gennaio su Rai 1, come sempre alle ore 16.00. La puntata si preannuncia ricca di sviluppi importanti, come alcune decisioni personali che fanno discutere, ma anche segreti origliati (per sbaglio?) e nuove dinamiche al grande magazzino. Al centro della scena ci saranno le conseguenze del malore di Fulvio, le prelibatezze culinarie di Mimmo e un Paradiso che, per un giorno, si trasforma in un vero e proprio set.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 gennaio: il soufflé di Mimmo conquista un cliente misterioso

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 23 gennaio: Mimmo rientra dalla SiciliaNel corso della settimana, Il Paradiso delle Signore ci presenta il ritorno di Mimmo dalla Sicilia, dove ha ritrovato un rapporto più saldo con il padre.

«Vorrei essere prudente e non dire a tutti del nostro fidanzamento ufficiale. » Odile lo dice chiaramente a Ettore, e questa frase mette subito in chiaro quante tensioni e aspettative ci siano tra i personaggi de Il Paradiso delle Signore in questa nuova settimana