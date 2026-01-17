Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 23 gennaio | Mimmo rientra dalla Sicilia

Nel corso della settimana, Il Paradiso delle Signore ci presenta il ritorno di Mimmo dalla Sicilia, dove ha ritrovato un rapporto più saldo con il padre. Le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio mostrano i cambiamenti e le nuove dinamiche che si sviluppano all’interno della famosa storia ambientata a Milano, offrendo uno sguardo sulle vicende personali dei protagonisti e le evoluzioni della trama.

Fulvio si scusa con Roberto per il suo comportamento, ma resta deciso a lasciare il Paradiso e, nel tentativo di rasserenare Caterina, le racconta un'altra menzogna su Mario, continuano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Determinata a entrare nel personaggio, Marina indossa la divisa delle Veneri e serve i clienti del Paradiso. Johnny confessa a Irene che il bacio con Barbara, visto da lei giorni prima, era solo una messa in scena. La presenza di Marina al Paradiso ispira a Marcello un'idea promozionale per l'azienda con cui collabora. Il ritorno improvviso di zia Sandra a Milano porta alla scoperta che Irene ha passato il Natale con Cesare, e la zia desidera conoscerlo.

