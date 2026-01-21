Il film ’A se stesso’ | Ciak alle Cisterne e sala del Mappamondo Due luoghi di fascino

Ci sono anche angoli di Fermo in ’’A se stesso’, film di esordio della regista, sceneggiatrice e autrice Ekaterina Khudenkikh che vede protagonista Natasha Stefanenko con il celebre attore internazionale Francois-Eric Gendron ed Enrico Oetiker. La pellicola, interamente girata nelle Marche, sarà presentata in anteprima ad Ancona al Cinema Goldoni, il prossimo venerdì 23 gennaio alle ore 20. Il film prodotto da Angelo Antonucci per Elite Group International, con il contributo di Regione Marche PNR-FESR 202127 Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission è stato girato nelle Marche a Senigallia, Fabriano, Gradara, Fermo e Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

