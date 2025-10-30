VIDEO | Ciak Sicilia la web-app che fa scoprire i luoghi dei film | alla presentazione anche Picone e i Sansoni
Da oggi le vacanze sull’Isola avranno il sapore del grande schermo. È stato presentata questa mattina al liceo scientifico Ernesto Basile l'app “Ciak Sicilia” la prima applicazione dedicata al cine-turismo, ospiti dell’evento anche Valentino Picone e i Sansoni. Un’app sviluppata da una squadra di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
