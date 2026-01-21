Il direttore della Caritas a Salotto blu | Servono volontari oggi esistono diverse forme di povertà

Il direttore della Caritas di Forlì, Filippo Monari, ha sottolineato l’importanza del volontariato nel contrastare le diverse forme di povertà presenti oggi nella società. Durante un’intervista con Mario Russomanno a Salotto blu, ha evidenziato la necessità di un impegno collettivo e di attenzione alle varie realtà di disagio, invitando i cittadini a contribuire attivamente per sostenere chi si trova in difficoltà.

Filippo Monari, leader della Caritas forlivese, conversando con Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 su VideoRegione canale 99, ha svolto riflessioni di natura sociale e culturale e ha lanciato un appello ai concittadini.

Vecchie e nuove povertà in crescita. Mensa della Caritas insufficiente: "Troppe richieste, servono spazi"L’aumento delle povertà, sia vecchie che nuove, mette sotto pressione i servizi di assistenza.

