Il Canada si prepara in caso di invasione Usa Il premier Carney a Davos | La sottomissione non garantisce sicurezza

Il premier canadese Carney, intervenendo a Davos, ha evidenziato la necessità di prepararsi a possibili scenari di crisi con gli Stati Uniti, sottolineando che la sottomissione non garantisce sicurezza. La recente immagine diffusa da Trump, in cui si mostra la bandiera americana sopra Groenlandia e Canada, ha riacceso tensioni e riflessioni sulle future relazioni tra i due Paesi.

Parla all’indomani dell’immagine fake postata da Trump in cui si vede il presidente americano parlare davanti ai leader europei mentre mostra un cartellone dove la bandiera americana copre Groenlandia e Canada, che peraltro ha ripetutamente rivendicato come 51° stato, minacciando – già ai tempi di Trudeau – di cancellare unilateralmente gli accordi che da oltre cent’anni regolano le relazioni tra i due Paesi. Il premier del Canada Mark Carney, nel suo intervento al Forum Economico Mondiale di Davos, parla davanti ai leader mondiali e si guadagna la loro – rarissima – standing ovation mentre ribadisce il totale sostegno a Groenlandia e Danimarca, che hanno un “diritto unico e inalienabile di determinare il futuro” dell’isola artica”, e invita le potenze medie del mondo a collaborare per resistere alle pressioni coercitive delle superpotenze aggressive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Davos, Carney: "Canada si oppone ai dazi Usa per la Groenlandia"Il Canada ha espresso una ferma opposizione ai potenziali dazi statunitensi sulla Groenlandia, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo.

Davos, premier canadese Carney si schiera con la Groenlandia: “Vecchio ordine mondiale non tornerà più”Al World Economic Forum di Davos, il premier canadese Mark Carney ha sottolineato come l’attuale ordine mondiale basato sulle regole sia ormai obsoleto.

