Il Canada ha espresso una ferma opposizione ai potenziali dazi statunitensi sulla Groenlandia, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo. La questione, sollevata dal presidente Donald Trump, riguarda le recenti minacce commerciali e ha suscitato preoccupazioni tra i governi coinvolti. Il Canada invita a incontri mirati per trovare soluzioni condivise e mantenere relazioni internazionali basate sul rispetto reciproco.

Il Canada si oppone fermamente ai dazi minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Groenlandia e chiede colloqui mirati per affrontare la questione. Lo ha detto il primo ministro del Canada Mark Carney, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos. “ Siamo fermamente al fianco della Groenlandia e della Danimarca e sosteniamo pienamente il loro diritto esclusivo di determinare il futuro della Groenlandia”, ha aggiunto Carney. “Sostengo che le potenze medie debbano agire insieme perché se non siamo seduti al tavolo, siamo nel menu. Quando negoziamo solo bilateralmente con un egemone, negoziamo partendo dalla debolezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Davos, Carney: "Canada si oppone ai dazi Usa per la Groenlandia"

Davos, premier canadese Carney si schiera con la Groenlandia: “Vecchio ordine mondiale non tornerà più”Al World Economic Forum di Davos, il premier canadese Mark Carney ha sottolineato come l’attuale ordine mondiale basato sulle regole sia ormai obsoleto.

Carney tells Davos Canada ‘strongly opposes’ tariffs over GreenlandA Davos, il Primo Ministro Mark Carney ha espresso la ferma opposizione del Canada ai dazi commerciali, sottolineando l'importanza di un approccio cooperativo nelle relazioni internazionali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Più Carney, meno Meloni | Il gran discorso del premier canadese contro il predatore Trump; Davos, Carney scuote gli alleati: Se non sei al tavolo, sei nel menu. I Paesi di mezzo contro l’egemonia Usa; Parigi chiede esercitazione Nato in Groenlandia. Ft: slitta l'annuncio del piano per l'Ucraina - Francia chiede esercitazione Nato in Groenlandia, pronti a contribuire; Groenlandia, Macron: dazi inaccettabili. Carney: Canada sta con Danimarca. Anche Gran Bretagna e Ue pronte a fare fronte comune.

Davos, Carney: «Le medie potenze devono unirsi perché, se non si siedono attorno al tavolo, diventano il menu»(LaPresse) Il Canada si oppone fermamente ai dazi minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Groenlandia e chiede colloqui mirati per affrontare la questione. Lo ha detto il primo ... msn.com

Davos, Carney scuote gli alleati: «Se non sei al tavolo, sei nel menu». I Paesi di mezzo contro l’egemonia UsaStanding ovation a Davos per il discorso di Mark Carney, premier del Canada che parla di nuovo ordine mondiale. Intanto Trump posta un’immagine con Venezuela, Canada e Groenlandia sotto la bandiera Us ... msn.com

Mark Carney, primo ministro canadese a davos:"Sapevamo che la storia dell'ordine basato sulle regole era parzialmente falsa... Sapevamo che il diritto internazionale si applicava con diverso rigore a seconda dell'identità dell'accusato e della vittima. Questa fi x.com

Il premier canadese Carney a Davos: i poteri medi devono stare insieme, perchè se non siamo al tavolo, siamo nel menu. facebook