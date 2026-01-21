Il crescente aumento della spesa privata nel settore sanitario italiano riflette una maggiore fiducia nei servizi privati, ma solleva anche questioni di equità e qualità. I dati evidenziano come, sebbene le risorse siano in aumento, non sempre questa crescita si traduca in un miglioramento uniforme delle prestazioni pubbliche. Analizzare queste tendenze è fondamentale per comprendere l’efficienza del sistema sanitario nazionale e le sue criticità.

Sanità e futuro? Follow the money. Nel 2024 la spesa sanitaria sfiora i 186 miliardi, ma visite e cure sono sempre più spesso private (più 7,7 per cento). Le disuguaglianze territoriali aumentano e 16 regioni chiudono in rosso La sanità italiana spende di più, ma non necessariamente spende meglio. E soprattutto, sempre meno spende in modo equo. I numeri dell’ultimo rapporto della Ragioneria generale dello stato raccontano una crescita che non può essere liquidata come fisiologica: nel 2024 la spesa sanitaria complessiva ha sfiorato i 186 miliardi di euro, una cifra mai raggiunta prima. Di questi, quasi 140 miliardi sono di spesa pubblica, ma oltre 46 miliardi gravano direttamente sulle tasche dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il boom della spesa privata è il termometro dell’efficienza del pubblico. I dati

Leggi anche: Sanità, boom della spesa privata e crollo del pubblico. E 5,8 milioni di italiani rinunciano alle cure

Leggi anche: Addio al Doge. E il dipartimento dell’efficienza ammette: tagli di spesa per meno di un quarto rispetto alle promesse di Musk

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Il boom dei prezzi alimentari in 4 anni, la spesa per il cibo più cara del 24,9%: scatta l'indagine sui supermercati; La spesa sanitaria tocca i 186 miliardi. Ma quella pubblica non tiene il passo di quella privata dei cittadini che sfonda i 46 miliardi. E i bilanci delle Regioni vanno in profondo rosso. Ecco il nuovo report della Ragioneria generale dello Stato; Prezzi alimentari alle stelle, +24,9% in 4 anni: scatta l'indagine sui supermercati; Prezzi, boom rincari per oro e caffè. In calo costo smartphone e olio.

Il boom della spesa privata è il termometro dell'efficienza del pubblico. I datiSanità e futuro? Follow the money. Nel 2024 la spesa sanitaria sfiora i 186 miliardi, ma visite e cure sono sempre più spesso private (più 7,7 per cento). Le disuguaglianze territoriali aumentano e 16 ... ilfoglio.it

Pagamenti digitali, nella salute il 12% della spesa cashless in Italia. Boom nelle farmacie: transazioni raddoppiateNel 2025 la salute si conferma uno dei motori chiave della trasformazione cashless del Paese: il 12% della spesa nazionale tramite pagamenti digitali riguarda, infatti, servizi e prestazioni sanitarie ... montecarlonews.it

Itinerari previdenziali: il saldo tra i contributi e le uscite migliora di 5 miliardi in un anno. Spesa pensionistica in linea con l’Ue, preoccupa il boom dell’assistenza a 180 miliardi (+147%) - facebook.com facebook