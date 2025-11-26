Addio al Doge E il dipartimento dell’efficienza ammette | tagli di spesa per meno di un quarto rispetto alle promesse di Musk

“Il Doge non esiste più”. Lo dice a Reuters Scott Kupor, direttore dell’Office of Personnel Management (OPM). Il Dipartimento all’efficienza governativa, lanciato lo scorso gennaio da Donald Trump ed Elon Musk per ridurre la spesa pubblica e razionalizzare la macchina amministrativa, doveva restare operativo fino al luglio 2026. Chiude, piuttosto in sordina, otto mesi prima. La giustificazione ufficiale è che molte delle sue funzioni sono state assorbite proprio dall’OPM. In realtà, soprattutto dopo l’abbandono di Musk, il Doge era diventato una sigla, senza più molto a spartire con le idee, e le ambizioni, che ne avevano accompagnato la nascita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Addio al Doge. E il dipartimento dell’efficienza ammette: tagli di spesa per meno di un quarto rispetto alle promesse di Musk

