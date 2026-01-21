I soccorsi in montagna verranno pagati da chi adotterà comportamenti imprudenti
In alcune regioni italiane, come l’Abruzzo e le aree alpine, è previsto il pagamento delle tariffe per i soccorsi in montagna nei casi di comportamenti imprudenti. Questa misura mira a sensibilizzare i frequentatori delle zone montane sull’importanza di rispettare le regole e adottare comportamenti responsabili, al fine di garantire la sicurezza di tutti e ridurre gli interventi di soccorso non necessari.
Sì alle tariffe per i soccorsi in montagna nei confronti di chi adotta comportamenti imprudenti., Abruzzo come le regioni alpine. La giunta regionale abruzzese ha approvato le linee di indirizzo sulle modalità di compartecipazione ai costi degli interventi di soccorso ed elisoccorso in territorio.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Chi si fa male in montagna per comportamenti imprudenti paga l'intervento di soccorso, approvate le linee di indirizzoDopo oltre nove anni dall’approvazione della legge regionale, sono state definite le linee di indirizzo per la compartecipazione ai costi degli interventi di soccorso in montagna e ambienti ostili.
