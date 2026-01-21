I soccorsi in montagna verranno pagati da chi adotterà comportamenti imprudenti

In alcune regioni italiane, come l’Abruzzo e le aree alpine, è previsto il pagamento delle tariffe per i soccorsi in montagna nei casi di comportamenti imprudenti. Questa misura mira a sensibilizzare i frequentatori delle zone montane sull’importanza di rispettare le regole e adottare comportamenti responsabili, al fine di garantire la sicurezza di tutti e ridurre gli interventi di soccorso non necessari.

