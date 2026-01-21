Il 29 luglio, piazza Napoleone a Lucca ospiterà i Pooh, formazione storica con Riccardo Fogli, per celebrare i loro sessant’anni di attività. L’evento, parte del Lucca Summer Festival, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei gruppi più rappresentativi della musica italiana, con un repertorio che attraversa diverse generazioni. Un momento di riflessione e di festa per gli appassionati del loro lungo percorso artistico.

Altro bel colpo per il Lucca Summer Festival: il 29 luglio sul palco di piazza Napoelone saliranno infatti Pooh nella formazione storica con Riccardo Fogli che celebra sei decenni di musica italiana di una band straordinaria. Il sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già sold out), il racconto dei Pooh si arricchisce di un nuovo e importante capitolo con un tour estivo che li porterà a calcare per la prima volta il palco del Lucca Summer Festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Pooh in piazza Napoleone. La storica band celebrerà i sessant’anni di carriera

