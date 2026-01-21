i grandi investitori si danno appuntamento a cortina per mangustarisk

I principali investitori si sono incontrati a Cortina d’Ampezzo per l’edizione 2026 di MangustaRisk, evento promosso da Davide Cipparrone, Lara Pederzolli e Andrea Canavesio. La manifestazione si è svolta presso il Grand Hotel Savoia, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento nel settore degli investimenti. L’appuntamento si conferma come uno dei momenti di riferimento per professionisti e operatori del settore, in un contesto di grande prestigio e tradizione.

Cortina d’Ampezzo, 21 gennaio 2026 – Nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo si è svolta l’edizione 2026 di MangustaRisk, promossa da Davide Cipparrone, Lara Pederzolli e Andrea Canavesio. L’incontro dedicato al tema “Investitori istituzionali e obiettivi strategici: la sicurezza” si è confermato un punto di riferimento per il dibattito sulle sfide e le opportunità legate alla protezione delle infrastrutture strategiche del Paese, con un’attenzione sempre più marcata ai temi della sicurezza, della difesa e del cyber risk. L’evento ha riunito i principali protagonisti della finanza e dell’industria italiana, diventando un hub cruciale per il confronto su investimenti e strategie volti a rafforzare la sicurezza nazionale e la resilienza contro i rischi emergenti, in particolare quelli di natura cibernetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Argomenti discussi: MangustaRisk, i grandi investitori a Cortina per l'edizione 2026; Migliori Azioni da Comprare nel 2026: Investire per il Futuro; Investitori Istituzionali; Il dilemma del dollaro, rifugio ma debole.

