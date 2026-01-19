I grandi investitori si danno appuntamento a Cortina per MangustaRisk

Nella storica cornice del Grand Hotel Savoia di Cortina d'Ampezzo, si è tenuta l’edizione 2026 di MangustaRisk, un evento dedicato agli investitori di rilievo. Promossa da Davide Cipparrone, Lara Pederzolli e Andrea Canavesio, questa manifestazione rappresenta un momento di confronto e approfondimento nel settore finanziario, riunendo professionisti e decision maker in un contesto di prestigio e dialogo.

Nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Savoia di Cortina d'Ampezzo si è svolta l'edizione 2026 di MangustaRisk, promossa da Davide Cipparrone, Lara Pederzolli e Andrea Canavesio. L'incontro dedicato al tema "Investitori istituzionali e obiettivi strategici: la sicurezza" si è confermato un punto di riferimento per il dibattito sulle sfide e le opportunità legate alla protezione delle infrastrutture strategiche del Paese, con un'attenzione sempre più marcata ai temi della sicurezza, della difesa e del cyber risk. L'evento ha riunito i principali protagonisti della finanza e dell'industria italiana, diventando un hub cruciale per il confronto su investimenti e strategie volti a rafforzare la sicurezza nazionale e la resilienza contro i rischi emergenti, in particolare quelli di natura cibernetica.

