Nell’ultima puntata di “The Changeover,” Milos Raonic, ex numero 3 del mondo e recentemente ritirato, ha condiviso la sua opinione sul duopolio Sinner-Alcaraz che, a suo avviso, sta influenzando negativamente il tennis. La discussione evidenzia le sfide e le dinamiche attuali di uno sport in evoluzione, offrendo uno spunto di riflessione sulle future prospettive del circuito professionistico.

Nell’ultima puntata del podcast “The Changeover” l’appena ritirato Milos Raonic, ex numero 3 del mondo, ha dato un'opinione interessante sul duopolio Sinner-Alcaraz che sta strangolando il tennis. In particolare si è soffermato su quanto velocemente i Sincaraz si siano presi il trono, senza dare respiro alla generazione coetanea e soprattutto quella degli anni ‘90, a differenza dei Big3 che sono arrivati in fasi diverse. «Quando stavo crescendo, Federer, Nadal e Djokovic erano più grandi di me. Ti davano l’illusione che, prima o poi, sarebbe arrivato il tuo momento. Invece non è mai successo. Chi c’è adesso invece ha giocatori che hanno davanti tutta la carriera e che sono arrivati insieme. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - I dolori del giovane Fonseca

I dolori del giovane Lucca (ma non è colpa sua se il Napoli ha speso per lui 35 milioni)Lorenzo Lucca, giovane attaccante italiano, sta vivendo una nuova fase della sua carriera con il Napoli.

João Fonseca sogna il numero 1 del mondo: “Posso farcela. Voglio fare la storia del tennis brasiliano”João Fonseca mira al vertice del tennis mondiale, con l’obiettivo di scrivere la storia del tennis brasiliano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: I dolori del giovane #Lucca (ma non è colpa sua se il #Napoli ha speso per lui 35 milioni) A quella cifra davvero non c'era di meglio? Le follie del mercato e la scarsa fantasia dei club italiani gonfiano aspettative ben al di là della realtà. La narrazione enfatica c; dall'archivio - I dolori del giovane Redmond; I dolori del giovane #Lucca (ma non è colpa sua se il #Napoli ha speso per lui 35 milioni) A quella cifra davvero non c'era di meglio? Le follie del mercato e la scarsa fantasia dei club italiani gonfiano aspettative ben al di là della realtà. La narrazione enfatica c; Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma: Dove sono i miei amici?. Le prime parole del 16enne romano ricoverato al Niguarda.

I dolori del giovane medico. Il 28 ottobre convegno dell’Omceo TorinoSarà lasciata la parola dei giovani professionisti. Dopo la Laurea e l’abilitazione si apre, infatti, per il giovane medico un futuro incerto sia per l’esiguo numero di posti nelle scuole di ... quotidianosanita.it

Neri Marcorè, Zamora e i dolori del giovane WalterChe Neri Marcorè fosse uno degli artisti più eclettici del nostro panorama lo sapevamo da un pezzo. Canta, imita, recita - in tv, al cinema e in teatro - e ora è passato anche dietro la camera da ... avvenire.it

- Dolori articolari e stomaco - Tanti anni fa, quando ero una giovane Erborista-Naturopata desiderosa di imparate tutto il possibile, mi sono appuntata un prodotto che una cliente che veniva dall'Australia cercava. Il prodotto era costituito da pastiglie contenente - facebook.com facebook