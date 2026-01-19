João Fonseca sogna il numero 1 del mondo | Posso farcela Voglio fare la storia del tennis brasiliano

João Fonseca mira al vertice del tennis mondiale, con l’obiettivo di scrivere la storia del tennis brasiliano. Nonostante un inizio di stagione segnato da un problema alla schiena, la sua determinazione rimane forte. Gli appassionati attendono con interesse il suo ritorno in campo, sperando di vedere il giovane talento raggiungere nuovi traguardi e consolidare la sua carriera ai massimi livelli.

La voglia di vedere João Fonseca di nuovo in campo è tanta, anche se il suo inizio di stagione è stato condizionato da una fastidioso problema alla schiena. Il talento brasiliano, però, non perde l’entusiasmo né la fiducia nel futuro, come racconta in una recente intervista rilasciata a The Guardian. L’obiettivo è chiaro: tornare al 100% e farsi trovare pronto per i grandi appuntamenti, con lo sguardo già rivolto all’Australian Open 2026. Fonseca è oggi uno dei volti più promettenti del tennis mondiale. A distanza di dodici mesi dalla sua esplosione, è già testa di serie nei tornei dello Slam e vanta due titoli ATP in bacheca. 🔗 Leggi su Oasport.it

Joao Fonseca non si nasconde: “Voglio la top-15”. Il talento brasiliano sfida Sinner e Alcaraz nel 2026

Joao Fonseca, giovane talento brasiliano nel mondo del tennis, mira a entrare nella top-15 nel 2026. Dopo aver concluso la passata stagione nella top-25 e aver ottenuto due titoli ATP a soli 19 anni, il suo percorso è in crescita. Fonseca si prepara a sfidare i principali protagonisti del circuito, come Sinner e Alcaraz, confermando le sue ambizioni e il suo potenziale nel panorama internazionale.

Musetti nella storia: batte Rublev e ora è il numero 5 al mondo. È record per l’Italia del tennis

Lorenzo Musetti ha raggiunto un importante traguardo nel tennis italiano, vincendo contro Rublev e salendo al quinto posto nel ranking mondiale Atp. Con questa prestazione, Musetti stabilisce un record storico per l’Italia, che dal 1973 non vedeva due giocatori tra i primi cinque del mondo in singolare. Questa vittoria rappresenta un passo significativo per il tennis italiano e il suo posizionamento globale.

João Fonseca faz história e vai à final do ATP 500 na Basileia

