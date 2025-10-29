La Città Abbandonata di Italo Calvino in scena alla Sala Laudamo

. Spettacolo con la regia Giovanni Maria Currò con Mauro Failla, Giuseppe Capodicasa, Martina Costa, Annalisa Rando, Martina Silipigni, scene e costumi Liliana Pispisa,scenografie Franco Currò, aiuto regia Carlo Spinelli, produzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

