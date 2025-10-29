La Città Abbandonata di Italo Calvino in scena alla Sala Laudamo

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Spettacolo con la regia Giovanni Maria Currò con Mauro Failla, Giuseppe Capodicasa, Martina Costa, Annalisa Rando, Martina Silipigni, scene e costumi Liliana Pispisa,scenografie Franco Currò, aiuto regia Carlo Spinelli, produzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

La Treccani e la profondità di Italo Calvino - Un grande moralista animato da una costante ricerca di rigore e da una responsabilità che fonda la moralità e dà peso a ogni parola, che andrebbe restituito oggi alla sua profondità etica e poetica, ... Da adnkronos.com

Milano, una via (e una mostra) per Italo Calvino: strada intitolata a Citylife per lo scrittore morto 40 anni fa - Quarant’anni fa ci lasciava Italo Calvino, l’ultimo «classico» della letteratura italiana. Riporta milano.corriere.it

La libreria Cardano ricorda Italo Calvino - A quarant'anni dalla scomparsa di Italo Calvino, sabato 20 settembre alle 18 alla Libreria Cardano sarà presentato "Il giardiniere dei Calvino" (edizioni Cardano, pagine 30). Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Abbandonata Italo Calvino