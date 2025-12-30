La proposta di eliminare la tassa d'imbarco negli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì ha suscitato diverse reazioni. Bologna si oppone, evidenziando come questa decisione possa creare un'asimmetria competitiva nel settore, considerandola una distorsione del mercato. La questione evidenzia le sfide legate alle politiche fiscali nel settore aeroportuale e il rischio di alterare l'equilibrio competitivo tra gli aeroporti regionali.

La decisione di azzerare la council tax per gli aeroporti di Rimini, Parma e Forlì "oggettivamente è una distorsione del mercato, perché un'asimmetria competitiva tra un aeroporto della regione che ha ancora la tassa e altri tre che non ce l'hanno è una distorsione, è un dato di fatto". Così. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Aeroporti, scontro sull'azzeramento della tassa d'imbarco. Bologna non ci sta: "distorsione del mercato"

