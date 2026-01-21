Erling Haaland, attaccante del Manchester City, non ha segnato su azione dal 20 dicembre, secondo quanto riportato dal Telegraph. Dopo una prestazione definita “imbarazzante” contro il BodoeGlimt, Haaland si è scusato con i tifosi, evidenziando un momento di difficoltà per il giocatore e la squadra. Questa fase di forma complicata solleva interrogativi sulla continuità delle sue prestazioni e sul percorso del City in questa stagione.

Erling Haaland si è scusato con i tifosi del Manchester City. La prestazione della squadra di Pep Guardiola contro il BodoeGlimt è stata definita “imbarazzante”. A 80 km dal Circolo Polare Artico. In una notte in cui l’aurora boreale era al suo massimo da 20 anni. In una serata in cui il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store aveva rimandato il volo per il vertice di Davos per assistere alla partita. Tre giorni dopo essere stato travolto dal Manchester United nel derby di Old Trafford, il City è rimasto stordito dal 3-1 con cui il BodoGlimt ha conquistato la sua prima vittoria di sempre nella fase a gironi della Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Haaland è esausto, non segna su azione dal 20 dicembre (Telegraph)

