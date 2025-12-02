Haaland segna il 100esimo gol in Premier League

2025-12-02 21:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 100 gol in Premier League martedì portando il Manchester City in vantaggio per 1-0 in casa del Fulham in Premier League. Haaland ha raggiunto il suo secolo alla sua 111esima presenza, battendo il record di 124 partite di Alan Shearer. L’attaccante norvegese è il 35esimo giocatore a raggiungere i 100 club. Haaland avrebbe dovuto portare il City in vantaggio entro sei minuti dopo essere stato giocato in porta, ma ha colpito l’interno di un palo quando sembrava sicuro di segnare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com