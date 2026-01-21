GUESS? INC annuncia Chiara Ferragni come nuovo volto della campagna globale primavera 2026

GUESS?, Inc. annuncia Chiara Ferragni come nuova volto della campagna globale PrimaveraEstate 2026. La scelta riflette l’impegno del brand nel valorizzare donne che si distinguono per sicurezza, visione e resilienza, contribuendo a definire un’immagine autentica e moderna. La collaborazione con Ferragni sottolinea l’attenzione di GUESS? verso figure rappresentative della contemporaneità, in linea con la propria identità di marchio internazionale.

LUGANO, SVIZZERA – 21 gennaio 2026 – GUESS?, Inc. annuncia con orgoglio l’imprenditrice globale e icona della moda Chiara Ferragni come volto della campagna pubblicitaria globale PrimaveraEstate 2026, una scelta che riflette l’impegno costante del brand nel valorizzare donne capaci di definire il proprio percorso con sicurezza, visione e resilienza. Immortalata attraverso l’inconfondibile linguaggio cinematografico dei celebri Morelli Brothers, la campagna prende vita con un’intensità raffinata e un’allure contemporanea. «Siamo entusiasti di avere Chiara Ferragni come volto della nostra nuova campagna GUESS», dichiara Paul Marciano, Co-Founder e Chief Creative Officer di GUESS?, Inc. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

