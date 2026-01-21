Chiara Ferragni il ‘ritorno’ | sarà il nuovo volto di Guess

Chiara Ferragni è stata scelta come volto della nuova campagna pubblicitaria globale Guess per la stagione Primavera-Estate 2026. La sua collaborazione rappresenta un punto di aggiornamento nel percorso di comunicazione del brand, offrendo un’immagine fresca e contemporanea. La partnership riflette l’intenzione di Guess di mantenere un forte legame con il pubblico internazionale attraverso una figura di grande visibilità e stile.

(Adnkronos) – Chiara Ferragni è il nuovo volto della Campagna Pubblicitaria Globale Primavera-Estate 2026 di Guess. L’imprenditrice digitale diventa testimonial del brand pochi giorni dopo l’epilogo del processo per il ‘pandorogate’, chiuso con il proscioglimento. “È un grande onore per me tornare a lavorare per Guess dopo quasi 13 anni dalla nostra prima collaborazione. Questo progetto è stato molto più di una campagna: è arrivato in un momento in cui avevo voglia di ripartire, di raccontarmi per quella che sono oggi, una persona più consapevole e serena, e lavorare con un brand iconico come Guess, che ha fatto la storia della moda, mi ha fatto sentire accolta e libera di esprimere tutte le mie sfaccettature”, dice Ferragni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

