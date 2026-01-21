Guerra tra miliardari | O’Leary di RyanAir insulta Musk e lui risponde Licenziatelo subito!

Recentemente, uno scontro tra due noti miliardari ha attirato l’attenzione dei media. O’Leary di RyanAir ha rivolto dure parole a Elon Musk, che ha risposto con una richiesta di licenziamento. Questo episodio evidenzia come le controversie tra figure di alto profilo possano diventare oggetto di discussione pubblica, spesso con toni sorprendenti. Un esempio di come le dinamiche tra i grandi del settore continuino a suscitare interesse e curiosità.

Quando due miliardari si scontrano pubblicamente, il risultato è uno spettacolo che oscilla tra il grottesco e il surreale. È esattamente quello che sta accadendo tra Elon Musk e Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair come riportato da Rai News, protagonisti di una guerra di insulti che ha trasformato una banale trattativa commerciale in una saga degna di una soap opera aziendale. Tutto è partito da una proposta apparentemente innocua. Musk, tramite la sua azienda Starlink, aveva offerto a Ryanair di installare i servizi satellitari sui circa 600 Boeing 737 della flotta irlandese. L’obiettivo era semplice: portare il wi-fi a bordo degli aerei della compagnia low-cost più famosa d’Europa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

