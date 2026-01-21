Gudmundsson Juve i bianconeri hanno chiesto informazioni sul viola | la reazione dell’ex bianconero Paratici

La Juventus ha mostrato interesse per il centrocampista della Fiorentina, Gudmundsson. Tuttavia, la risposta dei viola è stata negativa, respingendo l'offerta dei bianconeri. Contestualmente, la trattativa per Daniele Rugani si è fermata, evidenziando le difficoltà nel mercato in questo momento. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che valutano possibili sviluppi futuri.

Gudmundsson Juve, la Fiorentina respinge l’assalto per il fantasista e la trattativa per Daniele Rugani si arena. Le manovre offensive della Juventus per regalare a Luciano Spalletti un innesto di fantasia pura si sono infrante contro un muro invalicabile eretto a Firenze. Secondo le indiscrezioni rilanciate con forza da Tuttosport, il club bianconero ha effettuato nuovi, insistenti sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione Gudmundsson, individuando nell’islandese il profilo ideale per alzare il tasso tecnico della trequarti. Gudmundsson Juve, no secco di Paratici. Tuttavia, la risposta arrivata dalla Fiorentina è stata un “no” secco e categorico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

