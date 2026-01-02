Tuttosport – ecco i club che hanno chiesto informazioni sul talento

Secondo quanto riportato da Tuttosport, diverse società hanno mostrato interesse per il giovane talento Vasilije Adzic. La possibile cessione del giocatore dalla Juventus è al centro delle attenzione di mercato, con club che hanno richiesto informazioni sul suo conto. La situazione evidenzia le dinamiche di trasferimento in atto e il ruolo di Adzic nel prossimo mercato invernale.

