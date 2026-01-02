Tuttosport – ecco i club che hanno chiesto informazioni sul talento
Secondo quanto riportato da Tuttosport, diverse società hanno mostrato interesse per il giovane talento Vasilije Adzic. La possibile cessione del giocatore dalla Juventus è al centro delle attenzione di mercato, con club che hanno richiesto informazioni sul suo conto. La situazione evidenzia le dinamiche di trasferimento in atto e il ruolo di Adzic nel prossimo mercato invernale.
2026-01-01 21:33:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Vasilije Adzic potrebbe lasciare la Juventus nell’imminente finestra di mercato. Diverse squadre di Serie A si sarebbero informate sul giovane talento montenegrino, tra queste Lecce, Cagliari, Pisa e Genoa. I bianconeri, dal canto loro, valutano di cedere in prestito (per 6 mesi) il giocatore perché abbia continuità e quindi opportunità di crescere nel suo percorso. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dunque degli incontri con l’entourage di Adzic che in questa stagione ha già lasciato pesantemente il segno con il gol decisivo nel rocambolesco 4-3 contro l’Inter dello scorso 13 settembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
