Groenlandia il confine della sovranità | chi difende l’Europa e chi rinuncia

La Groenlandia rappresenta un punto strategico di crescente importanza nel contesto geopolitico dell’Artico. La sua posizione unica la rende un elemento chiave nelle dinamiche di sovranità tra le potenze globali. In questo articolo, analizzeremo chi tutela gli interessi europei nella regione e quali sono le sfide di un possibile abbandono o rinuncia a questa frontiera.

Roma, 21 gen – La Groenlandia, ormai lo si è capito, non è soltanto una periferia glaciale. È un nodo strategico dell’Artico, una piattaforma militare naturale, una chiave per il controllo delle nuove rotte e delle risorse del XXI secolo. Proprio per questo, la crisi innescata dalle pressioni statunitensi sul territorio groenlandese ha funzionato da stress test politico per l’Europa. E in particolare per le sue destre, storicamente allineate alle agende statunitensi. Il risultato emerso fin ora è ancora poco chiaro per dimostrare una “rottura”, ma qualcosa c’è: la destra europea continentale ha mostrato segnali di maturità, mentre quella italiana appare ancora prigioniera di riflessi provinciali, oscillando tra prudenza istituzionale e banalizzazione del problema. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

