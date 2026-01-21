La Groenlandia rappresenta un punto strategico di crescente importanza nel contesto geopolitico dell’Artico. La sua posizione unica la rende un elemento chiave nelle dinamiche di sovranità tra le potenze globali. In questo articolo, analizzeremo chi tutela gli interessi europei nella regione e quali sono le sfide di un possibile abbandono o rinuncia a questa frontiera.

Roma, 21 gen – La Groenlandia, ormai lo si è capito, non è soltanto una periferia glaciale. È un nodo strategico dell’Artico, una piattaforma militare naturale, una chiave per il controllo delle nuove rotte e delle risorse del XXI secolo. Proprio per questo, la crisi innescata dalle pressioni statunitensi sul territorio groenlandese ha funzionato da stress test politico per l’Europa. E in particolare per le sue destre, storicamente allineate alle agende statunitensi. Il risultato emerso fin ora è ancora poco chiaro per dimostrare una “rottura”, ma qualcosa c’è: la destra europea continentale ha mostrato segnali di maturità, mentre quella italiana appare ancora prigioniera di riflessi provinciali, oscillando tra prudenza istituzionale e banalizzazione del problema. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Groenlandia, il confine della sovranità: chi difende l’Europa e chi rinuncia

Il muro dell’Europa passa dalla Groenlandia: la Nato davanti alla prova della sovranitàLa Groenlandia si colloca ora al centro delle dinamiche geopolitiche tra Stati Uniti, Europa e NATO.

I vip si dividono, c’è chi difende Alfonso Signorini e chi lo affonda: ecco chi ha preso posizioneIl caso Alfonso Signorini sta generando un acceso dibattito tra i vip, divisi tra chi lo difende e chi invece lo critica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Groenlandia contesa tra Trump e l’Europa: quale sarà il futuro dell’isola Il racconto

Argomenti discussi: Groenlandia, quando il cibo è geopolitica: pesca, potere e identità a Nuuk; Trump: i leader europei non opporranno troppa resistenza sulla Groenlandia - Macron a Trump: Non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia. Poi gli propone un G7 giovedì a Parigi; La Groenlandia, dalla colonizzazione danese all’Artico digitale; Trump può 'assorbire' la Groenlandia senza usare la forza, lo scenario.

Quattro futuri possibili per la Groenlandia e una crisi che parla all'EuropaL'Artico come un test della tenuta atlantica. Il Copenhagen Institute for Futures Studies immagina quattro esiti possibili della crisi aperta dalle mire trumpiane sul territorio danese. In gioco non c ... ilfoglio.it

La Groenlandia agita il Congresso americano, il Canada torna nel mirinoL'affondo di Donald Trump sulla Groenlandia non piace al Congresso Usa. I democratici sono sul piede di guerra e assicurano che faranno di tutto per fermare il presidente. Malumori sono palpabili ... ansa.it

A Good Greenland Deal Will Fortify US and European Security nationalinterest.org/feature/a-good… "Con un buon accordo sulla #Groenlandia, la Danimarca e l'Europa dovrebbero cercare di ottenere un impegno americano di ferro per la sicurezza dell'Europ x.com

“Non siamo in vendita”: la Groenlandia respinge Trump mentre in Europa si moltiplicano le ambiguità. Due sovranismi a confronto: la dignità di Martinussen, la subordinazione di Salvini. La leader Tillie Martinussen incarna la dignità di un popolo che rifiuta off - facebook.com facebook