Comunità ebraica Milano | La sinistra ha ceduto all’Islam più violento in cambio di voti

L'articolo analizza le tensioni tra la comunità ebraica di Milano e la sinistra, evidenziando presunte alleanze con settori dell’Islam più radicali. Si approfondiscono le dinamiche politiche e sociali coinvolte, con particolare attenzione al dibattito sul provvedimento contro l’antisemitismo e le implicazioni di questo rapporto per il panorama cittadino e nazionale.

© Imolaoggi.it - Comunità ebraica Milano: “La sinistra ha ceduto all’Islam più violento in cambio di voti” ''È in corso una saldatura tra la sinistra e la parte più violenta dell’Islam. Lo abbiamo visto dal provvedimento contro l’antisemitismo bloccato dal Pd". Imolaoggi.it GECE 2020. Storia Comunita` ebraica Milano Milano: Meghnagi, manifestazioni pro Pal non sono democratiche - Il riconfermato presidente della Comunità ebraica milanese ha anche attaccato i politici colpevoli di chiudere gli occhi di fronte all'antisemitismo ... ilgiornale.it

Meghnagi (Comunità ebraica Milano): “La sinistra e i sindacati responsabili della violenza e dell'odio in città” - Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, la Cgil di Landini, sono correi di incitamento alla violenza. ilfoglio.it

A Bondi Beach, due uomini hanno sparato contro la folla a un evento della comunità ebraica locale, uccidendo 15 persone e ferendone 40: è l'attentato più grave degli ultimi 30 anni in Australia - facebook.com facebook

LA COMUNITA' EBRAICA SARÀ CONTENTA DI SENTIRE L'AFFETTO DI CHI, NEL 2005, SI TRAVESTÌ DA NAZISTA, CON TANTO DI SVASTICA SUL BRACCIO, CAMICIA E CRAVATTA NERA #SYDNEY x.com